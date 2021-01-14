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Происшествия

Гонщик на «Мерседесе» снес столб и лишил света часть Симферополя

13:53 четверг, 14 января 2021

Водитель иномарки успел также врезаться в припаркованный автомобиль и сильно повредить его.

Сегодня ночью в Симферополе произошло ДТП, в результате которого две городские улицы остались без энергоснабжения. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.

Авария случилась в спальном квартале на улице Ломоносова. Мужчина за рулем «Мерседеса» мчался на высокой скорости и влетел в припаркованную возле одного из домов машину, разбив ее. После того он снес опору линии электропередач, из-за чего произошло замыкание и две улицы были обесточены.

Официальной информации о ДТП и возможных пострадавших пока нет.

Фото Александра Хеды из сообщества «Автопартнер Крым» во «ВКонтакте»

В тексте использованы материалы: Примечания

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