Происшествия
Гонщик на «Мерседесе» снес столб и лишил света часть Симферополя
Водитель иномарки успел также врезаться в припаркованный автомобиль и сильно повредить его.
Сегодня ночью в Симферополе произошло ДТП, в результате которого две городские улицы остались без энергоснабжения. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.
Авария случилась в спальном квартале на улице Ломоносова. Мужчина за рулем «Мерседеса» мчался на высокой скорости и влетел в припаркованную возле одного из домов машину, разбив ее. После того он снес опору линии электропередач, из-за чего произошло замыкание и две улицы были обесточены.
Официальной информации о ДТП и возможных пострадавших пока нет.
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