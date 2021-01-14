Девять пациентов с коронавирусом умерли в Крыму за сутки

В Крыму за минувшие сутки скончались девять пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии в Крыму скончались 622 человека.

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 365 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 28 545 человек. Выздоровевших за весь период 23 020 человек, умерли 613 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом. За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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