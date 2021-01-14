Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные за сутки ● Первую часть вакцины от COVID получили в Крыму 267 человек ● В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом ● В Крыму нашли причину высокой смертности от COVID-19 ● Севастопольцы стоят на улице в очередях в рентгенкабинет, аптеку и коронавирусный госпиталь
Девять пациентов с коронавирусом умерли в Крыму за сутки
В Крыму за минувшие сутки скончались девять пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Всего с начала пандемии в Крыму скончались 622 человека.
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 365 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 28 545 человек. Выздоровевших за весь период 23 020 человек, умерли 613 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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