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Коронавирус в Крыму

Девять пациентов с коронавирусом умерли в Крыму за сутки

13:47 четверг, 14 января 2021

В Крыму за минувшие сутки скончались девять пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии в Крыму скончались 622 человека.

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 365 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 28 545 человек. Выздоровевших за весь период 23 020 человек, умерли 613 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Первую часть вакцины от COVID получили в Крыму 267 человек. Первую часть вакцины от коронавируса в Крыму получили 267 человек, завершили вакцинальный комплекс 77 медработников.

В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом. За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму нашли причину высокой смертности от COVID-19. Высокая летальность от COVID-19 связана с поздними обращениями граждан за медицинской помощью.

Севастопольцы стоят на улице в очередях в рентгенкабинет, аптеку и коронавирусный госпиталь. В севастопольской городской больнице №1 имени Н.И. Пирогова на площади Восставших люди вынуждены ждать в очередях на улице, чтобы сделать рентген, попасть в аптеку или проведать родственников.

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