Власть
«Черный рынок лекарств в Крыму»: что продают и покупают
фото © Новости Крыма
В Крыму на «черном рынке» препаратов наибольшим спросом пользуются гормоны, используемые для лечения коронавируса.
Об этом рассказал руководитель регионального Росздравнадзора Василий Климов.
«В основном на «черном рынке» продают гормоны: дексаметазон, метилпреднизолон в ампульных формах. Эти препараты предназначены для борьбы с коронавирусом, но только в тяжелых случаях. На дому вводить эти препараты без наблюдения врача очень опасно. У них есть возможные побочные эффекты, причем серьезные. Конечно, ситуация с «черным рынком» связана с тем, что есть дефицит. У нас два выхода: насытить рынок или второй – выявить тех, кто промышляет препаратами. Но я уверен, что использовать надо оба одновременно», - сказал Василий Климов.
Он отметил, что качество препаратов, покупаемых «с рук» вызывает серьезные сомнения.
«Некоторые наши граждане, к сожалению, пользуются такими услугами. Игнорировать этот факт мы не можем. Продают препараты не какие-то организации, а конкретные лица. Возникает вопрос, откуда он его взял, как сюда доставил и почему продает? Да, препарат может быть произведен на заводе, но в каких условиях он хранился, никто не знает. А ведь препараты при неправильном хранении и транспортировке теряют свои свойства и могут нанести вред здоровью», - подчеркнул руководитель Росздравнадзора Крыма.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму могут появиться «удельные княжества». В Крыму активно обсуждают перспективы создания федеральных территорий.
В Крыму девочек родилось больше, чем мальчиков. За первые 10 дней 2021 года в Симферополе родились 242 ребенка, 120 мальчиков и 122 девочки.
Аксенов назначил врио министра ЖКХ Крыма. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец назначен временно исполняющим обязанности руководителя данного министерства.
«Массандры мало»: в Крыму продадут еще и винзавод «Коктебель». Завод марочных вин «Коктебель» в Феодосии вслед за «Массандрой» уйдет с молотка.
Крымчан предупредили о грядущих морозах на выходные
С 16 января на территории Крыма ожидается аномальное похолодание, температура воздуха местами упадет до -15 градусов.
Аксенов продлил запрет на проведение банкетов и массовых гуляний
До 1 февраля в Крыму запретили проводить свадебные банкеты, корпоративы, развлекательные мероприятия и массовые гуляния.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом
За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.
7 часов назад
МЧС предупредило крымчан об аномальных морозах
22 часа назад
Какой сегодня праздник 14 января фото
Сегодня, 14 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.