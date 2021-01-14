«Черный рынок лекарств в Крыму»: что продают и покупают

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В Крыму на «черном рынке» препаратов наибольшим спросом пользуются гормоны, используемые для лечения коронавируса.

Об этом рассказал руководитель регионального Росздравнадзора Василий Климов.

«В основном на «черном рынке» продают гормоны: дексаметазон, метилпреднизолон в ампульных формах. Эти препараты предназначены для борьбы с коронавирусом, но только в тяжелых случаях. На дому вводить эти препараты без наблюдения врача очень опасно. У них есть возможные побочные эффекты, причем серьезные. Конечно, ситуация с «черным рынком» связана с тем, что есть дефицит. У нас два выхода: насытить рынок или второй – выявить тех, кто промышляет препаратами. Но я уверен, что использовать надо оба одновременно», - сказал Василий Климов.

Он отметил, что качество препаратов, покупаемых «с рук» вызывает серьезные сомнения.

«Некоторые наши граждане, к сожалению, пользуются такими услугами. Игнорировать этот факт мы не можем. Продают препараты не какие-то организации, а конкретные лица. Возникает вопрос, откуда он его взял, как сюда доставил и почему продает? Да, препарат может быть произведен на заводе, но в каких условиях он хранился, никто не знает. А ведь препараты при неправильном хранении и транспортировке теряют свои свойства и могут нанести вред здоровью», - подчеркнул руководитель Росздравнадзора Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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