Власть
Часть Симферополя останется без воды более чем на сутки
Часть районов и несколько садовых товариществ в Симферополе останутся без воды на ближайшие сутки.
Об этом предупредили в ГУП РК «Вода Крыма».
Причина отключения – проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводной насосной станции «Жаворонки». Воду отключат в 21:00 14 января и подадут снова в 24:00 15 января.
Речь идет о селах Молодежное-1, Молодежное-3, Молодежное-5, поселке Аграрном, Дубках, микрорайонах «Верхняя Украинка», «Москольцо», «Льдозавод», «Жигулина Роща», «Анатра», а также районах улиц Павленко, Гоголя, Калинина, Толстого, Дзюбанова, Жени Жигалиной, бульваре Ленина и прилегающих к ним улицах и переулках.
«Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» рекомендует сделать суточный запас воды. После завершения работ и восстановления водоснабжения возможно ухудшение качества подаваемой воды по органолептическому показателю (мутность)», – сообщили в «Воде Крыма», извинившись перед горожанами за доставленные неудобства.
Информация о подвозе воды будет размещена дополнительно, предупредили на предприятии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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