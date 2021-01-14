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Власть

Часть Симферополя останется без воды более чем на сутки

Часть районов и несколько садовых товариществ в Симферополе останутся без воды на ближайшие сутки.

Об этом предупредили в ГУП РК «Вода Крыма».

Причина отключения – проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводной насосной станции «Жаворонки». Воду отключат в 21:00 14 января и подадут снова в 24:00 15 января.

Речь идет о селах Молодежное-1, Молодежное-3, Молодежное-5, поселке Аграрном, Дубках, микрорайонах «Верхняя Украинка», «Москольцо», «Льдозавод», «Жигулина Роща», «Анатра», а также районах улиц Павленко, Гоголя, Калинина, Толстого, Дзюбанова, Жени Жигалиной, бульваре Ленина и прилегающих к ним улицах и переулках.

«Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» рекомендует сделать суточный запас воды. После завершения работ и восстановления водоснабжения возможно ухудшение качества подаваемой воды по органолептическому показателю (мутность)», – сообщили в «Воде Крыма», извинившись перед горожанами за доставленные неудобства.

Информация о подвозе воды будет размещена дополнительно, предупредили на предприятии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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