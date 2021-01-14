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Власть

Аппарат Развожаева признал Севастополь «территорией иностранного государства»

Аппарат Развожаева признал Севастополь «территорией иностранного государства»

фото © Новости Крыма

Именно такое основание указано в закупке для местного департамента здравоохранения.

В департаменте аппарата губернатора Севастополя Михаила Развожаева считают, что Севастополь является территорией иностранного государства. Об этом у себя в Facebook сообщила руководитель общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Возмутительную деталь общественники обнаружили в преддверии нового года, когда изучали закупку для севастопольского депздрава. Дело в том, что в разгар пандемии учреждение решило переехать в новое здание на улице Симферопольская, 2 площадью в 1100 «квадратов», аренда которого обошлась в 8,5 миллиона рублей за семь месяцев.

В основании заключения контракта указывалось следующее: «Аренда нежилого здания (…), находящегося на территории иностранного государства, заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного государства».

Активисты направили запрос заказчику закупки – департаменту аппарата губернатора и получили ответ за подписью и.о. директора департамента Ангелы Войтенко. В нем описывалось то же самое основание для закупки – пункт ФЗ-44,в котором говорится об «аренде нежилого здания, находящегося на территории иностранного государства, заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного государства».

Ольга Дронова также отметила, что кадастровая стоимость здания – 8,4 миллиона рублей, что меньше суммы арендной платы за 7 месяцев, а старое помещение департамента здравоохранения было оплачено из бюджета до конца 2020 года.При этом собственники арендуемого на Симферопольской здания проживают в Украине и являются ее гражданами.

«Нет ничего более смешного, чем тупость власть имущих. Почему подчиненные вице-губернатора Светланы Пировогой, трудясь в субъекте РФ, Севастополе, считают наш город территорией иностранного государства, сказать не можем», - написала Дронова.

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