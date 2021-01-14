Аксенов продлил запрет на проведение банкетов и массовых гуляний

Банкеты по-прежнему под запретом в Крыму | фото © restoranoka.ru

До 1 февраля в Крыму запретили проводить свадебные банкеты, корпоративы, развлекательные мероприятия и массовые гуляния.

Соответствующие поправки в указ внес глава республики Сергей Аксенов.

«В период с 20 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и др.), в том числе на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения», - сказано в документе.

Кроме этого, до конца января запрещено проведение культурно-массовых мероприятий в торговых центрах, городских площадках и прочее. При этом в выходные и праздничные дни будет запрещена работа развлекательных центров и заведений.

Также в указе уточняется, что теперь заведения общественного питания в Крыму смогут работать в ночное время, но заполняемость зала должна быть не более 50%.

Ранее Аксенов на заседании оперативного штаба по коронавирусу заявил, что с 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.

Перед новогодними праздниками из-за распространения коронавируса власти Крыма ввели ряд ограничений. Например, с 25 декабря 2020 года в торговых центрах была запрещена работа фуд-кортов, за исключением работы на вынос и доставку. Также была ограничена работа баров и ресторанов. Все заведения должны были закрываться в 22:00.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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