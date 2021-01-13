Жителей многоквартирного дома в Севастополе могут лишить выгребной ямы

Общегородской канализации в доме никогда не было.

Жители дома №39-А по улице Скалистой в ближайшее время рискуют остаться без канализации. По решению суда, выгребная яма, которую жильцы используют для водоотведения, должна быть демонтирована, а центральной канализации в их доме нет, сообщает НТС.

Более 20 лет севастопольцы просят городские власти подключить их дом к центральной системе водоотведения, но на все свои просьбы получают отписки. После решения Нахимовского районного суда о принудительном демонтаже выгребной ямы жильцы оказались в безвыходной ситуации.

Жители дома №39-А по улице Скалистой и представить себе не могли, что в XXI веке они останутся без канализации. Двадцатилетнюю битву с чиновниками за нормальные, человеческие условия проживания – они проиграли. Мало того, что в их многоквартирном доме нет центральной канализации, а используется выгребная яма, так и ее решением суда от 9 декабря 2020 года приказано – демонтировать.

«Как вы себе представляете ситуацию: оставить малоквартирный дом без канализации, без отходов. При всем том, что если мы сейчас демонтируем эту яму, то вы понимаете, что все отходы пойдут именно людям прямым накоплением суточным им на участок», – говорит Елена Великая, жительница дома №39-А по улице Скалистой.

Дом №39-А по улице Скалистой расположен в буквальном смысле на скале и имеет интересную историю. Построенный четверть века назад объект был принят в эксплуатацию в 1996 году как индивидуальный жилой дом. Практически сразу же собственник сделал перепланировку, и с легкой руки украинских чиновников дом стал – многоквартирным. Все бы ничего, но только выгребная яма не была рассчитана на увеличение количества жильцов.

«Первые проблемы пошли и жалобы людей еще в 2000-м, потом такая же проблема была выстроена в 2007-м году – решено своими силами», – рассказывает Елена Великая.

Собственники квартир, образно говоря, «скинулись» и провели реконструкцию выгребной ямы – увеличили объем до 80 кубических метров. Но постоянные затраты на откачивание и вывоз отходов сильно били по кошельку жильцов. А на письма и требования подключить их дом к центральной канализации севастопольцы получали отписки.

«Мы не знаем уже, что предпринять. Все, что было в наших силах – мы предпринимали. То есть ремонтировали ее, добавляли еще этот бункер дополнительный. Но, увы, она не справляется с таким количеством людей, проживающих в этом доме», – делится Валентина Гаврилова, жительница дома №39-А по улице Скалистой.

В 2014 году эстафету бездействия в проблеме жильцов украинские чиновники передали российским. На руках собственников есть ответ от департамента городского хозяйства от 22 октября 2020 года, где черным по белому написано: возможность подключения их дома к центральной канализации может быть рассмотрена только при корректировке программы перспективного развития Севастополя. А если что-то не устраивает – подключайтесь за свой счет.

В настоящее время выгребной ямой пользоваться нельзя. Мало того, что она была изначально построена неправильно, так и в последние годы постоянно давала течь. Собственники квартир получили штраф от Севприроднадзора за то, что нанесли ущерб экологии. Точку в этой истории поставил суд – выгребную яму необходимо демонтировать.

При этом жители уже получили технические условия на водоотведение от ГУП «Водоканал», из которых следует, что технически возможно подключение канализации в существующий колодец в районе домов №32 и №34 по улице Горпищенко. Однако стоимость такой «услуги», по словам жильцов – почти 4 миллиона рублей. Заплатить такую сумму жители восьми квартир просто не в состоянии.

Согласно данным из Росстата, в 2018 году более 20% населения России не имело доступа к централизованной канализации, а у 5,8% населения система канализации отсутствует в принципе. Жители дома №39-А по улице Скалистой рискуют в ближайшее время пополнить ряды тех, у кого нет вообще никакой канализации.

В тексте использованы материалы: Форпост

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