Житель Судака хранил дома более 13 килограммов марихуаны

Полиция задержала в Судаке 39-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как отметили сотрудники ведомства, дома у крымчанина обнаружили наркотическое вещество в крупном размере. Часть из них была рассыпана по пакетам и коробкам и хранилась внутри дивана. Кроме того, наркотики нашли в большой дорожной сумке хозяина дома.

Эксперты подтвердили, что вещество является марихуаной, общая масса которой составляет более чем 13 килограммов.

Задержанный пояснил, что хранил наркотики для личного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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