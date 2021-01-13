Власть
Ялтинский поселок Гурзуф на день останется без газа
Подача газа будет прекращена жителям 14 улиц южнобережного поселка Гурзуф в четверг.
Об этом сообщили в ялтинском управлении по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети».
«С 8.30 от подачи газа в связи с проведением ремонтных работ будут отключены жители улиц 60 лет СССР, Артековской, Вагула, Зеленой, Коммунальной, Ленинградской, Мицкевича, Никитина, Ореховой, Подвойского, Пролетарской, Свободы, Скальной и Соловьева», – уточнили в «Крымгазсетях».
На предприятии также обратили внимание, что в период проведения ремонтных и восстановительных работ жителям настоятельно рекомендуется соблюдать правила газовой безопасности, а потребителям в зоне отключения необходимо заранее закрыть краны перед газовым оборудованием.
«Также ялтинское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» рекомендует жителям поселка заранее продумать альтернативные способы приготовления пищи и подогрева воды», – подчеркнули в горгазе и заверили, что работы по пуску газа потребителям начнутся по окончании ремонтных работ с 13.00 в тот же день.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жителей многоквартирного дома в Севастополе могут лишить выгребной ямы. Общегородской канализации в доме никогда не было.
Севастопольцы разрушают только что отремонтированный сквер. Благоустройство небольшого сквера по улице Ивана Голубца, у средней школы №45 почти завершено. Строители горды результатом, но жалуются, что жители не ценят их труд.
В Крыму сорван план по переселению из аварийного жилья. В Крыму из семи десятков очередников на переселение из аварийного жилья новых квартир в 2020 году дождались только восемь человек.
Идея провалилась: водовод от Тайганского водохранилища в Симферополь начали разбирать. Презентованная как спасение столицы Крыма от засухи магистраль себя не оправдала, трубопровод прослужил всего 4 месяца
МЧС предупредило крымчан об аномальных морозах
В Крыму ожидается вторжение холодного арктического воздуха.
«Массандры мало»: в Крыму продадут еще и винзавод «Коктебель»
Завод марочных вин «Коктебель» в Феодосии вслед за «Массандрой» уйдет с молотка.
Крещение 2021: традиции, приметы и что нельзя делать в праздник фото
Крещение Господне – одно из ключевых событий земной жизни Спасителя. В этот день традиционно освящают воду и символически очищаются от грехов.
Дождь, снег и сильный ветер: в Крыму объявили штормовое предупреждение
В понедельник во второй половине дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды, сообщила пресс-служба МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.
11 января
В Крыму будут судить мужчину за изнасилование 10-летней падчерицы
Житель Крыма предстанет перед судом за сексуальное насилие в отношении малолетней падчерицы.