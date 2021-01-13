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Власть

Ялтинский поселок Гурзуф на день останется без газа

17:38 среда, 13 января 2021
Ялта

Подача газа будет прекращена жителям 14 улиц южнобережного поселка Гурзуф в четверг.

Об этом сообщили в ялтинском управлении по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети».

«С 8.30 от подачи газа в связи с проведением ремонтных работ будут отключены жители улиц 60 лет СССР, Артековской, Вагула, Зеленой, Коммунальной, Ленинградской, Мицкевича, Никитина, Ореховой, Подвойского, Пролетарской, Свободы, Скальной и Соловьева», – уточнили в «Крымгазсетях».

На предприятии также обратили внимание, что в период проведения ремонтных и восстановительных работ жителям настоятельно рекомендуется соблюдать правила газовой безопасности, а потребителям в зоне отключения необходимо заранее закрыть краны перед газовым оборудованием.

«Также ялтинское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» рекомендует жителям поселка заранее продумать альтернативные способы приготовления пищи и подогрева воды», – подчеркнули в горгазе и заверили, что работы по пуску газа потребителям начнутся по окончании ремонтных работ с 13.00 в тот же день.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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