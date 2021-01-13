В ВСУ объяснили, почему в 2014 году свернули десантную операцию в Крыму

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Михаил Куцин, который был начальником Генштаба Вооруженных сил Украины с февраля по июль 2014 года, объяснил причины сворачивания запланированной десантной операции в Крыму в марте 2014-го года.

«То мероприятие было спланировано, но не было подготовлено, не было готово. Никаких в воздухе самолетов не было. И для того, чтобы их отправить, надо было еще много работы сделать. Если бы мы так, как они хотели отправили, то у нас Луганск был бы гораздо раньше. Для подготовки еще требовалось время. А когда их уже надо было отправлять, то уже все аэродромы были заняты», – пояснил он.

Отменить десантную операцию самостоятельно Михаил Куцин не мог, утверждают опрошенные военные. Согласие на это должен был дать в 2014 году исполняющий обязанности президента Украины на тот момент и секретарь СНБО Александр Турчинов. Ранее он рассказывал, что воздушно-десантная операция в Крыму 8 марта 2014-го «была нецелесообразной».

Вместе с этим, Александр Порхун, который в 2014 году был командиром 13-го батальона 95 бригады, убежден, что если бы данную десантную операцию провели, «Крым бы остался под контролем Украины».

«Я думаю, что мое мнение, если бы мы прилетели в Крым. Я знаю, что не только мое подразделение туда летело, а еще одна бригада. И две бригады осуществляли марш по земле, я считаю, с различными задачами. Плюс после того, если бы мы взяли аэродромы, то дальше бы начали стягивать пехоту – главные силы, то мы могли бы отразить агрессию и отстоять полуостров», – сказал он.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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