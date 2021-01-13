Власть
В Симферополе на семи перекрестках установили новые светофоры
В крымской столице на семи наиболее загруженных дорожных участках установлены новые светофорные объекты.
Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.
— Новые светофоры расположены на перекрестках улиц: Севастопольская — Дружбы, Севастопольская — Залесская, Русская — Батурина, Данилова — Аэрофлотская, Кечкеметская — Сельвинского, Ялтинское шоссе — Лозовская, проспект Вернадского — улица Мира. В ближайшее время они начнут функционировать, – отметил Евгений Маляров. –Размещение светофоров сопровождается установкой соответствующих дорожных знаков и нанесением разметки.
Он также добавил, что количество светофоров и дорожных знаков на каждом перекрестке отличается, но в среднем стоимость комплекса на один объект обходится бюджету города в 2 миллиона рублей.
— Основная цель администрации города Симферополя — сделать столичные дороги безопаснее для водителей и пешеходов, — подчеркнул Евгений Маляров.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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