Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +2
море +11

Власть

В Симферополе на семи перекрестках установили новые светофоры

В крымской столице на семи наиболее загруженных дорожных участках установлены новые светофорные объекты.

Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

— Новые светофоры расположены на перекрестках улиц: Севастопольская — Дружбы, Севастопольская — Залесская, Русская — Батурина, Данилова — Аэрофлотская, Кечкеметская — Сельвинского, Ялтинское шоссе — Лозовская, проспект Вернадского — улица Мира. В ближайшее время они начнут функционировать, – отметил Евгений Маляров. –Размещение светофоров сопровождается установкой соответствующих дорожных знаков и нанесением разметки.

Он также добавил, что количество светофоров и дорожных знаков на каждом перекрестке отличается, но в среднем стоимость комплекса на один объект обходится бюджету города в 2 миллиона рублей.

— Основная цель администрации города Симферополя — сделать столичные дороги безопаснее для водителей и пешеходов, — подчеркнул Евгений Маляров.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В севастопольские троллейбусы перестанут пускать без маски. Михаил Развожаев обнаружил, что изданный ранее указ не выполняется.

В Симферополе не работают терминалы в автобусах. В Симферополе пассажиры городских автобусов жалуются на выключенные или неисправные платежные терминалы.

В последний выходной туристы массово покинули Крым. В последний день новогодних каникул аэропорт «Симферополь» обслужил рекордное за новогодние праздники число улетающих пассажиров.

Цены на перелет из Москвы в Крым могут стремительно вырасти. С апреля стоимость авиабилетов будет стремительно расти, поскольку нынешние цены нерентабельны для компаний-перевозчиков.

Коронавирус в Крыму
Год только начался, а заболеваемость пневмониями в Крыму уже выросла в 20 раз

Год только начался, а заболеваемость пневмониями в Крыму уже выросла в 20 раз

В Крыму за первую неделю 2021 года уровень заболеваемости пневмониями вырос в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Коронавирус в Крыму
Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму

Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму

С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова рост заражений: подтверждено 213 новых случаев

В Крыму снова рост заражений: подтверждено 213 новых случаев

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 213 человек.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации