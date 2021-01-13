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Происшествия

В Симферополе мужчине сломали нос на АЗС

В Симферополе на территории одной из АЗС поссорились двое мужчин. В результате один из них попал в больницу с переломом носа.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

На автозаправочной станции в Киевском районе города между мужчинами вспыхнул конфликт из-за первоочередности заправки автомобилей. «Мужчины не смогли прийти к согласию, в результате ссоры 47-летнему потерпевшему нанесли удар кулаком в область лица», - сообщили в МВД.

Мужчина обратился в больницу, там выяснилось, что у него переломом носа. Второй участник конфликта задержан и уже дал признательные показания. Ранее мужчина не был судим.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Злоумышленнику грозит до 2 лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Новости Крыма сообщали:

За новогодние праздники в Крыму травмировались 320 детей. В Крыму зафиксировали снижение случаев детского травматизма в период новогодних каникул.

Появились подробности о произошедших ночью в Ялте подземных толчках. Эпицентр двух небольших землетрясений, разбудивших жителей ЮБК в ночь на 12 января, находился в 7,5 км от Ялты.

Украинец тараном пытался пробиться через границу в Крым. Украинские пограничники задержали соотечественника, который тараном хотел пробиться в Крым на внедорожнике Nissan X-Trail.

В Крыму в районе Ливадии произошло два землетрясения с разницей в три минуты. Ночью с 11 на 12 января недалеко от побережья Крыма произошло два землетрясения с разницей в три минуты и магнитудой до трех.

Происшествия
В крымской больнице умерла 16-летняя девушка, возбуждено дело

В крымской больнице умерла 16-летняя девушка, возбуждено дело

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Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму

С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.

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