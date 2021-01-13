В Симферополе мужчине сломали нос на АЗС

В Симферополе на территории одной из АЗС поссорились двое мужчин. В результате один из них попал в больницу с переломом носа.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

На автозаправочной станции в Киевском районе города между мужчинами вспыхнул конфликт из-за первоочередности заправки автомобилей. «Мужчины не смогли прийти к согласию, в результате ссоры 47-летнему потерпевшему нанесли удар кулаком в область лица», - сообщили в МВД.

Мужчина обратился в больницу, там выяснилось, что у него переломом носа. Второй участник конфликта задержан и уже дал признательные показания. Ранее мужчина не был судим.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Злоумышленнику грозит до 2 лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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