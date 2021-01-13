Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +2
море +11

Власть

В Саках «поплыла» недавно уложенная плитка на новой набережной

15:08 среда, 13 января 2021
Саки

Пользователи социальной сети ВКонтакте выложили фото недавно уложенной плитки на строящейся набережной вокруг Соленого озера, которая «поплыла» после дождя.

— Новая набережная г. Саки у «Соленого» озера после дождя. Построенная за федеральные деньги «поплыла» в неизвестном направлении, — возмущаются местные жители.

Напомним, масштабное строительство набережной на берегу целебного озера близится к завершению. Открытие запланировано на начало летнего сезона. В план включены фонтаны, выход к пляжу, места для загара, детские площадки, дорожки для электромобилей и велосипедов, точки для зарядки самокатов и гироскутеров, а также зеленые зоны.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольцы разрушают только что отремонтированный сквер. Благоустройство небольшого сквера по улице Ивана Голубца, у средней школы №45 почти завершено. Строители горды результатом, но жалуются, что жители не ценят их труд.

В Крыму сорван план по переселению из аварийного жилья. В Крыму из семи десятков очередников на переселение из аварийного жилья новых квартир в 2020 году дождались только восемь человек.

Идея провалилась: водовод от Тайганского водохранилища в Симферополь начали разбирать. Презентованная как спасение столицы Крыма от засухи магистраль себя не оправдала, трубопровод прослужил всего 4 месяца

В Ялте стартовала «спецоперация» по сносу работающих ларьков. Власти Ялты демонтировали первый из 100 торговых ларьков, собственники которых не вняли выписанным уведомлениям, и не снесли торговые точки самостоятельно.

Происшествия
В крымской больнице умерла 16-летняя девушка, возбуждено дело

В крымской больнице умерла 16-летняя девушка, возбуждено дело

Следкомитет возбудил уголовное дело по факту смерти в Черноморской центральной районной больнице 16-летней девушки.

Коронавирус в Крыму
Путин распорядился начать массовую вакцинацию «лучшей вакциной в мире»

Путин распорядился начать массовую вакцинацию «лучшей вакциной в мире»

Президент России Владимир Путин назвал российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире.

Происшествия
В Крыму идут следственные действия по делу танцоров брейк-данса о совращении малолетних

В Крыму идут следственные действия по делу танцоров брейк-данса о совращении малолетних

В Евпатории начались следственные действия в рамках проверки по уголовному делу, связанному с развращением малолетних. Под подозрением – два брата, известные танцоры брейк-данса Игорь и Олег Станишевские.

Коронавирус в Крыму
Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму

Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму

С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации