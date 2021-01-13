В Саках «поплыла» недавно уложенная плитка на новой набережной

Пользователи социальной сети ВКонтакте выложили фото недавно уложенной плитки на строящейся набережной вокруг Соленого озера, которая «поплыла» после дождя.

— Новая набережная г. Саки у «Соленого» озера после дождя. Построенная за федеральные деньги «поплыла» в неизвестном направлении, — возмущаются местные жители.

Напомним, масштабное строительство набережной на берегу целебного озера близится к завершению. Открытие запланировано на начало летнего сезона. В план включены фонтаны, выход к пляжу, места для загара, детские площадки, дорожки для электромобилей и велосипедов, точки для зарядки самокатов и гироскутеров, а также зеленые зоны.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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