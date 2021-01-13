В Крыму сорван план по переселению из аварийного жилья

В Крыму из семи десятков очередников на переселение из аварийного жилья новых квартир в 2020 году дождались только восемь человек.

Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

«За прошедший год по нацпроекту «Жилье и городская среда» из аварийного жилья расселены 3 квартиры общей площадью 137,7 кв.м, в которых проживало 8 человек. Выполнение плановых показателей составило около 11%», – сообщили в министерстве и добавили, что «целевыми показателями было предусмотрено расселение 1220 кв.м жилья, в котором проживает 70 человек».

Столь низкий показатель реализации нацпроекта в министерстве объяснили отсутствием на рынке малогабаритных квартир, «в том числе у застройщиков», а также отсутствием «отвечающего установленным стандартам жилья в муниципальных образованиях». При этом в ведомстве подчеркнули, что планируют исполнить обязательства в этом году.

«В программу были внесены изменения, согласно которым аварийные жилые помещения будут выкупаться у собственников. Ранее такой возможности не существовало – только приобретение у застройщиков, либо на вторичном рынке», - уточнили в ведомстве.

Однако вариант выкупа возможен только случае, если расселению подлежит недвижимость, находящаяся в частной собственности. Муниципальные квартиры необходимо будет приобретать на вторичном рынке или строить. По словам представителя МинЖКХ, размер компенсационной выплаты будет определяться на основании актуальной рыночной стоимости жилья. Производить оценку будет сертифицированная организация.

Кроме того, помимо перенесенных с прошлого года 62 очередников, в планах на 2021 год переселение еще 70 человек из 1220 кв.м аварийного жилья.

В настоящее время в расселение из аварийного жилья производится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Он рассчитан до 2025 года и разбит на 6 этапов. Объем финансирования составляет 1,4 млрд рублей. Планируется расселение 1474 человек из 21923,09 кв. м аварийного жилья. Кроме того, на полуострове действует программа «Переселение», в рамках которой в 2019 году были приобретены 4 квартиры в городе Щелкино, в прошлом – 27 квартир в пгт. Гвардейское. На первый квартал текущего года запланировано приобретение еще 129 жилых помещений. Завершение программы запланировано на декабрь 2022 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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