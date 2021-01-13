В Крыму снова рост заражений: подтверждено 213 новых случаев

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Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 213 человек.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 12 января на территории Республики Крым зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 176 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 28 180 человек. Выздоровевших за весь период 22 690 человек, умерли 605 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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