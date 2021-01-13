Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму через две недели ожидают новые вспышки заражений коронавирусом ● Крымский депутат сравнил российскую вакцину с полетом в космос и сказал почему в Украине ее не будет ● Власти Севастополя уверены, что в городе за праздники ухудшилась ситуация с коронавирусом ● В Севастополе смягчили ограничения по коронавирусу: что разрешат ● Более 6000 военных ЧФ получили первую прививку от COVID-19
В Крыму простаивают мобильные госпитали, построенные российскими военными
Крымчане стали меньше жаловаться на отказы в госпитализации, сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
- Полевые госпитали, которые развернули военные, дали нам понять, что у нас есть в резерве 100 коек. Их наличие в Ялте и Симферополе помогли пройти нам новогодние праздники, – рассказал Олефиренко.
Он добавил, что тяжело больных коронавирусом в военных госпиталях на данный момент нет, — передает Крым 24.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым получил новейшие машины химразведки. В подразделения войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Южного военного округа поступило 10 машин химической разведки РХМ-6.
Экс-замсекретаря СНБО рассказал о подготовке секретной операции ВСУ в Крыму. Операция планировалась на начало марта 2014-го года.
Крым может стать «горячей точкой»? Военный эксперт дал прогноз на год. Турция может стать одной из самых агрессивных стран мира в 2021 году, отмечает «Комсомольская правда», ссылаясь на военного эксперта Алексея Валюженича.
В два раза больше ракетных стрельб: на Черноморском флоте России подвели итоги 2020 года. Силы Черноморского флота России в 2020 году провели в два раза больше ракетных стрельб по сравнению с предыдущим годом.
Год только начался, а заболеваемость пневмониями в Крыму уже выросла в 20 раз
В Крыму за первую неделю 2021 года уровень заболеваемости пневмониями вырос в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму
С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.
В Крыму снова рост заражений: подтверждено 213 новых случаев
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 213 человек.
Появились подробности о произошедших ночью в Ялте подземных толчках
Эпицентр двух небольших землетрясений, разбудивших жителей ЮБК в ночь на 12 января, находился в 7,5 км от Ялты.
17 часов назад
Ученый дал пессимистический прогноз по воде в Крыму
24 часа назад
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой