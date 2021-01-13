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Коронавирус в Крыму

В Крыму простаивают мобильные госпитали, построенные российскими военными

07:03 среда, 13 января 2021

Крымчане стали меньше жаловаться на отказы в госпитализации, сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

- Полевые госпитали, которые развернули военные, дали нам понять, что у нас есть в резерве 100 коек. Их наличие в Ялте и Симферополе помогли пройти нам новогодние праздники, – рассказал Олефиренко.

Он добавил, что тяжело больных коронавирусом в военных госпиталях на данный момент нет, — передает Крым 24.

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