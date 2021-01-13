Бизнес
В Крыму предприятие выплачивало руководству премии, в два раза больше положенных
В суд было направлено уголовное дело о присвоении и растрате на госпредприятии бюджетных средств в размере более 4,9 млн рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Обвинения были выдвинуты генеральному директору госпредприятия, работающего в сфере автобусных перевозок, его заместителю по финансово-экономическим вопросам и главному бухгалтеру. Все они проходят по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые, в нарушение всех согласований крымского министерства транспорта, с июня 2018 по июль 2019 незаконно начисляли и выплачивали себе премии, размеры которых в два раза превышали все допустимые объемы.
В результате незаконных действий обвиняемых унитарному предприятию причинен ущерб в размере более 4,9 млн рублей.
Рассмотрением дела займется Центральный районный суд крымской столицы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Газовиков Севастополя полгода оставляли без зарплаты. Руководство предприятия в Севастополе задолжало своим сотрудникам более трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
Владельцем оптического завода в Феодосии стал бизнес-партнер главы Федерации бокса Крыма. Власти Крыма продали 100% акций Феодосийского оптического завода за 10 миллионов рублей бизнесмену из Симферополя Владимиру Маслову, который является давним бизнес-партнером главы Федерации бокса Крыма Сергея Воронкова.
Севастопольский айтишник обратился в прокуратуру из-за невыплаты зарплаты. По материалам проверки прокуратуры Гагаринского района Севастополя возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы.
Крымский дизайнер представила свою новую работу. Крымский дизайнер интерьера Валерия Франжуло опубликовала свою очередную работу - это апартаменты в г.Симферополе.
Год только начался, а заболеваемость пневмониями в Крыму уже выросла в 20 раз
В Крыму за первую неделю 2021 года уровень заболеваемости пневмониями вырос в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму
С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.
В Крыму снова рост заражений: подтверждено 213 новых случаев
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 213 человек.
Дождь, снег и сильный ветер: в Крыму объявили штормовое предупреждение
В понедельник во второй половине дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды, сообщила пресс-служба МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.
11 января
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой