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Бизнес

В Крыму предприятие выплачивало руководству премии, в два раза больше положенных

12:36 среда, 13 января 2021

В суд было направлено уголовное дело о присвоении и растрате на госпредприятии бюджетных средств в размере более 4,9 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Обвинения были выдвинуты генеральному директору госпредприятия, работающего в сфере автобусных перевозок, его заместителю по финансово-экономическим вопросам и главному бухгалтеру. Все они проходят по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, в нарушение всех согласований крымского министерства транспорта, с июня 2018 по июль 2019 незаконно начисляли и выплачивали себе премии, размеры которых в два раза превышали все допустимые объемы.

В результате незаконных действий обвиняемых унитарному предприятию причинен ущерб в размере более 4,9 млн рублей.

Рассмотрением дела займется Центральный районный суд крымской столицы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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