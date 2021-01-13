Происшествия
В Крыму пойдет под суд администратор теневого игорного клуба
40-летний житель Нижегородской области, участник организованной преступной группы, которая развернула в Крыму незаконный бизнес на азартных играх, предстанет перед судом.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Как пояснили в ведомстве, мужчина в группировке занимал «должность» администратора, управляя залом виртуальных игровых автоматов.
«Житель Нижегородской области осуществлял контроль за деятельностью зала виртуальных игровых автоматов, производил учет преступных доходов, подбирал и инструктировал персонал (администраторов) для работы, получая денежные средства от преступной деятельности, - перечислили в прокуратуре. – Доход, полученный вышеуказанным преступным сообществом, составил более 220 миллионов рублей».
После того, как участники преступной группы были задержаны, дело против администратора выделили в отдельное уголовное производство. Теперь мужчине вменяются две статьи: участие в преступном сообществе и незаконная организация и проведение азартных игр с доходом в особо крупном размере.
В данный момент обвинительное заключение готовится к отправке в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. По одной статье мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы со штрафом до трех миллионов рублей, по второй – штраф до 1,5 миллиона рублей или тюремный срок до шести лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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