В Крыму опять хотят развивать медицинский туризм

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Наиболее востребованной и перспективной сферой бизнеса в Крыму в 2021 году будет медицинский туризм. Также необходимо развивать IT-сферу.

Такое мнение в интервью «Крымскому журналу» выразил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

— Мы должны больше внимания уделить медицинскому туризму. Крым раньше был всесоюзной здравницей, потому что сочетание климата и природно-лечебных факторов дают возможность лечить на полуострове многие болезни. Также я выделил бы IT-сферу. В Крыму комфортно и удобно развивать бизнес. Сегодня наша бизнес-структура более чем на 80% состоит из субъектов малого предпринимательства. Они обеспечивают около 60% доходов бюджета. И мы стараемся их поддерживать, — отметил Дмитрий Шеряко.

Он добавил, что на сегодняшний день в Крыму уже выплатили более 1,5 млрд. рублей компенсации 25 тысячам пострадавшим от пандемии субъектам хозяйствования. Речь идет о региональных выплатах. Примерно столько же предпринимателей получили федеральную поддержку на 1,5 млрд. рублей. Таким образом, у крымского бизнеса было порядка 3 млрд. рублей прямой поддержки, не говоря о косвенных мерах на более чем 2 млрд. рублей, в числе которых снижение налоговых ставок, отмена арендной платы и многое другое.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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