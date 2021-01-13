В Крыму маршрутчиков с отключенными валидаторами отстранят от работы

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Крымским перевозчикам, в автобусах которых не работают валидаторы, грозит отстранение от работы на территории республики.

Об этом журналистам заявил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

«В каждом общественном транспорте есть два валидатора. Значит, водители просто лукавят. Один валидатор висит в салоне на турникете, второй валидатор есть у водителя в кабине. Невозможно, чтобы два валидатора вышли из строя. Это недобросовестные перевозчики, – сказал вице-премьер. – Перевозчикам грозят штрафы и отмена маршрутной карты. Мы этих перевозчиков будем отстранять от осуществления хозяйственной деятельности на территории Республики Крым».

Кабанов подчеркнул, что случаев с неработающими валидаторами в крымских автобусах зафиксировано не много. «Это исключительно частные случаи. У нас все 1800 автобусов и троллейбусов, которые работают на территории Республики Крым, полностью оснащены системами валидации. Понятно, что есть какие-то технические сложности, но это в районе статистической погрешности. Открыта при минтрансе «горячая линия». По каждому такому перевозчику прошу официально обращаться, мы оперативно будем отрабатывать ситуацию по каждому случаю», – уточнил он.

С 1 января во всем общественном транспорте Крыма заработала система валидации, а также введен дифференцированный тариф на проезд. В Симферополе, Керчи, Ялте, Алуште и других городах стоимость проезда в общественном транспорте составляет 22 рубля при оплате наличными. При оплате проезда картой или с помощью мобильного приложения – 17 рублей. В Бахчисарае, Судаке, городе Саки и поселке Черноморское цена одной поездки составляет 20 и 15 рублей соответственно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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