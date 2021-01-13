Власть
В Крыму маршрутчиков с отключенными валидаторами отстранят от работы
фото © kp.ru
Крымским перевозчикам, в автобусах которых не работают валидаторы, грозит отстранение от работы на территории республики.
Об этом журналистам заявил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.
«В каждом общественном транспорте есть два валидатора. Значит, водители просто лукавят. Один валидатор висит в салоне на турникете, второй валидатор есть у водителя в кабине. Невозможно, чтобы два валидатора вышли из строя. Это недобросовестные перевозчики, – сказал вице-премьер. – Перевозчикам грозят штрафы и отмена маршрутной карты. Мы этих перевозчиков будем отстранять от осуществления хозяйственной деятельности на территории Республики Крым».
Кабанов подчеркнул, что случаев с неработающими валидаторами в крымских автобусах зафиксировано не много. «Это исключительно частные случаи. У нас все 1800 автобусов и троллейбусов, которые работают на территории Республики Крым, полностью оснащены системами валидации. Понятно, что есть какие-то технические сложности, но это в районе статистической погрешности. Открыта при минтрансе «горячая линия». По каждому такому перевозчику прошу официально обращаться, мы оперативно будем отрабатывать ситуацию по каждому случаю», – уточнил он.
С 1 января во всем общественном транспорте Крыма заработала система валидации, а также введен дифференцированный тариф на проезд. В Симферополе, Керчи, Ялте, Алуште и других городах стоимость проезда в общественном транспорте составляет 22 рубля при оплате наличными. При оплате проезда картой или с помощью мобильного приложения – 17 рублей. В Бахчисарае, Судаке, городе Саки и поселке Черноморское цена одной поездки составляет 20 и 15 рублей соответственно.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе на семи перекрестках установили новые светофоры. В крымской столице на семи наиболее загруженных дорожных участках установлены новые светофорные объекты.
В Крыму бесплатный проезд для медиков продлят до конца 2021 года. Бесплатный проезд в общественном транспорте для медицинских работников в Крыму будет продлен до конца 2021 года.
В севастопольские троллейбусы перестанут пускать без маски. Михаил Развожаев обнаружил, что изданный ранее указ не выполняется.
В Симферополе не работают терминалы в автобусах. В Симферополе пассажиры городских автобусов жалуются на выключенные или неисправные платежные терминалы.
МЧС предупредило крымчан об аномальных морозах
В Крыму ожидается вторжение холодного арктического воздуха.
Обновлены правила по самоизоляции при выезде из Крыма в Украину
В силу вступили обновленные правила прекращения самоизоляция для лиц, прибывших на материковую Украину из Крыма.
«Массандры мало»: в Крыму продадут еще и винзавод «Коктебель»
Завод марочных вин «Коктебель» в Феодосии вслед за «Массандрой» уйдет с молотка.
Дождь, снег и сильный ветер: в Крыму объявили штормовое предупреждение
В понедельник во второй половине дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды, сообщила пресс-служба МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.
11 января
В Крыму идут следственные действия по делу танцоров брейк-данса о совращении малолетних
В Евпатории начались следственные действия в рамках проверки по уголовному делу, связанному с развращением малолетних. Под подозрением – два брата, известные танцоры брейк-данса Игорь и Олег Станишевские.