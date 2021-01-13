В Крыму идут следственные действия по делу танцоров брейк-данса о совращении малолетних

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В Евпатории начались следственные действия в рамках проверки по уголовному делу, связанному с развращением малолетних. Под подозрением – два брата, известные танцоры брейк-данса Игорь и Олег Станишевские.

В следственном отделе по Евпатории сегодня состоялась очная ставка между одним из братьев и потерпевшей Дарьей Александровой, сообщил адвокат девушки Тимур Маршани.

«Сегодня состоялась очная ставка. Нам задавались вопросы, имеющие прямое отношение к предмету расследования, которое проводится Следственным комитетом. Дополнительно будут собираться доказательства причастности Станишевского Игоря и Станишевского Олега к совершенному преступлению. И в дальнейшем вопрос предъявления обвинения – это уже вопрос процессуального решения, которое будет приниматься следователем», – сообщил Маршани.

По словам адвоката, один из братьев, принимавших участие в очной ставке, отрицает все подозрения в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним.

«Игорь Станишевский полностью отрицает свою причастность к совершенному преступлению, считает, что его оговаривают. Но с чем связаны обвинения, он пояснить внятно не смог, – добавил адвокат. – Складывается вполне очевидный факт, что это многоэпизодное преступление, которое было совершено в различные интервалы и периоды времени на территории Евпатории. (Действия) чередовались и повторялись с периодичностью и с постоянной регулярностью. И круг потерпевших будет также определяться в ходе предварительного следствия».

По данным СМИ, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 135 УК РФ – развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Заявителем по этому делу стала одна из воспитанниц танцевальной школы, в которой преподавали братья Станишевские. В правоохранительные органы Дарья Александрова обратилась спустя 7 лет после инцидента.

«Я очень много лет молчала, наблюдала за тем, как они совращали и других девочек. И пришла к выводу, что нужно придать это огласке, а затем и обратиться в правоохранительные органы, – рассказала девушка. – Я занималась танцами, братья-близнецы меня совращали в переписке. В дальнейшем произошел половой контакт в возрасте до 16 лет – с одним в 14, с другими в 15 лет. По действующему законодательству это расценивается как совращение несовершеннолетнего. Я железобетонно буду стоять на своем, свои показания менять я не собираюсь. Я считаю, что преступник должен сидеть в тюрьме».

В главном управлении СК по Крыму и Севастополю пояснили, что в рамках уголовного дела будут установлены подробности произошедшего и причастность братьев к совершенным преступлениям.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя Евпатории, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении девушки-подростка в 2013 году. Уголовное дело возбуждено с целью проверки доводов заявительницы следственным путем и установления всех обстоятельств произошедшего. Следствием также проверяется причастность брата фигуранта уголовного дела на предмет совершения аналогичных деяний», – сообщила старший помощник руководителя ГУ СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Сам Игорь Станишевский, принимавший участие в следственных действиях, общаться с журналистами отказался.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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