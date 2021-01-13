Происшествия
В Крыму глава ветеринарного центра «покрывал» нечестных коммерсантов
Директора Сакского районного ветеринарного лечебно-профилактического центра задержали за получение взятки, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, глава центра получил взятку в сумме свыше 150 тысяч за бездействие в пользу индивидуальных предпринимателей, которые продавали пищевую продукцию, мясо и субпродукты с нарушением ветеринарных правил и оформления документов.
«После получения указанной суммы директор районного ветцентра был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», - уточнили в СК.
Сейчас следователи проводят все необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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