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Происшествия

В Крыму глава ветеринарного центра «покрывал» нечестных коммерсантов

18:14 среда, 13 января 2021

Директора Сакского районного ветеринарного лечебно-профилактического центра задержали за получение взятки, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, глава центра получил взятку в сумме свыше 150 тысяч за бездействие в пользу индивидуальных предпринимателей, которые продавали пищевую продукцию, мясо и субпродукты с нарушением ветеринарных правил и оформления документов. 

«После получения указанной суммы директор районного ветцентра был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», - уточнили в СК.

Сейчас следователи проводят все необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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