В Крыму девочек родилось больше, чем мальчиков

За первые 10 дней 2021 года в Симферополе родились 242 ребенка, 120 мальчиков и 122 девочки.

Об этом сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Крым Дмитрий Беглицэ.

Первым в Симферополе в 2021 году родился мальчик. Роды были приняты в СП «Перинатальный центр» ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко» 1 января. Мальчик родился в 00-07, его вес составил 2600 грамм, рост – 50 сантиметров. Всего за 10 дней в Перинатальном центре родились 124 ребенка, 58 мальчиков и 66 девочек, в том числе одна двойня.

В Симферопольском клиническом родильном доме №1 первой в 2021 году родилась девочка. Ее вес составил 3200 грамм, рост – 51 сантиметр. Девочка родилась 1 января в 02-00. Всего за 10 дней в роддоме родились 42 мальчика и 34 девочки.

В ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница» первой в 2021 году так же родилась девочка. Вес ребенка при рождении составил 3510 грамм, рост – 51 сантиметр. Девочка родилась 1 января в 12-15. Всего за 10 дней в учреждении родились 20 мальчиков и 22 девочки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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