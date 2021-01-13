Происшествия
В Крыму будут судить мужчину за изнасилование 10-летней падчерицы
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Житель Крыма предстанет перед судом за сексуальное насилие в отношении малолетней падчерицы.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Следствие установило, что 29-летний житель Советского района совершал в отношении малолетней, с матерью которой он проживал, преступления сексуального характера, угрожая девочке. Обвиняемый задержан и находится под стражей.
Кроме того, ребенок подвергался сексуальному насилию и со стороны старшего брата. Отмечается, что уголовное дело в отношении 16-летнего брата потерпевшей выделено в отдельное производство.
В пресс-службе напомнили, что по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц ГБУ РК «Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи».
Следствие установило, что ранее семья состояла на учете в Советском районном центре социальных служб для семьи, детей и молодежи, но в феврале 2019 года была досрочно снята с социального патронажа.
Однако, согласно данным на июль текущего года, семья находилась в социально-опасном положении: дети проживали в условиях антисанитарии, мать и отчим трудоустроены не были, периодически употребляли спиртные напитки. Несмотря на это работники социального центра не проводили должные профилактические мероприятия, что способствовало совершению на протяжении длительного времени особо тяжких преступлений в отношении ребенка.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Крыму будут судить мужчину за изнасилование 10-летней падчерицы
Житель Крыма предстанет перед судом за сексуальное насилие в отношении малолетней падчерицы.