Власть
В Крыму бесплатный проезд для медиков продлят до конца 2021 года
Бесплатный проезд в общественном транспорте для медицинских работников в Крыму будет продлен до конца 2021 года.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«Мы внесем проект закона, чтобы продлить бесплатный проезд для медицинских работников. На следующей неделе Госсовет Республики Крым продлит действие этого закона на 2021 год», – сказал Аксенов.
Решение о введении бесплатного проезда для медиков, социальных работников, сотрудников МВД и Росгвардии в Крыму был введен в марте 2020 года после введения ограничений по коронавирусу.
С начала пандемии в Республике Крым было зарегистрировано 28 180 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 213 – за последние сутки. Выздоровели 22 690 пациентов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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