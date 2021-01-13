В крымской больнице умерла 16-летняя девушка, возбуждено дело

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Следкомитет возбудил уголовное дело по факту смерти в Черноморской центральной районной больнице 16-летней девушки.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту смерти в ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» 16-летней пациентки. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, изъята медицинская документация, представляющая интерес для следствия», – отметила она.

СК устанавливает все обстоятельства произошедшего и события, предшествующие трагедии. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю, добавила Постнова.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Крыма, администрация больницы по факту смерти девушки проведет внутреннюю служебную проверку.

Гибель 16-летней девушки стала поводом для обсуждений в социальных сетях. По информации, опубликованной в паблике «Плохие новости» ВКонтакте, девушка почувствовала недомогание еще 7 января. Она жаловалась на острые боли в животе и рвотные позывы. В Черноморской ЦРБ у нее взяли анализы, но серьезных недугов медики не обнаружили. Повторное обследование спустя два дня также не выявило заболеваний. В частной клинике врач поставил диагноз «пищевое отравление». Выписанные лекарственные препараты не помогли.

Два дня назад девушка потеряла сознание. После осмотра в той же центральной райбольнице, анализов мочи, УЗИ и рентгена, врачи сообщили, что девушке «необходима срочная операция, так как у нее непроходимость кишечника».

Сообщается, что после операции пациентка в сознание больше не приходила.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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