Власть
Своих не хватает: в Крыму через соцсети продают украинские лекарства
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Препараты, которые продают в мессенджерах и социальных сетях, могут попадать в Крым с территории материковой Украины.
Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.
«Поступает информация, что каким-то образом (препараты) поступают к нам из соседнего государства. Я имею в виду Украину», – сказал Климов.
Он призвал крымчан воздержаться от приобретения лекарств в соцсетях и мессенджерах, поскольку «их качество сомнительно – неизвестно, как и где они хранились».
«В любом случае, учитывая процесс прохождения и хранения, что там находится, никто не знает. Может, там обычная вода. Поэтому я категорически не рекомендую пользоваться услугами указанных недобросовестных дельцов», – сказал Климов.
Сообщалось, что в Крыму зафиксированы попытки создания искусственного дефицита лекарственных препаратов и спекуляции ими. В декабре прошлого года глава Крыма сообщил, что дексаметазон в соцсетях продают по 1250 рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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