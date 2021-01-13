Своих не хватает: в Крыму через соцсети продают украинские лекарства

фото © 112.ua

Препараты, которые продают в мессенджерах и социальных сетях, могут попадать в Крым с территории материковой Украины.

Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.

«Поступает информация, что каким-то образом (препараты) поступают к нам из соседнего государства. Я имею в виду Украину», – сказал Климов.

Он призвал крымчан воздержаться от приобретения лекарств в соцсетях и мессенджерах, поскольку «их качество сомнительно – неизвестно, как и где они хранились».

«В любом случае, учитывая процесс прохождения и хранения, что там находится, никто не знает. Может, там обычная вода. Поэтому я категорически не рекомендую пользоваться услугами указанных недобросовестных дельцов», – сказал Климов.

Сообщалось, что в Крыму зафиксированы попытки создания искусственного дефицита лекарственных препаратов и спекуляции ими. В декабре прошлого года глава Крыма сообщил, что дексаметазон в соцсетях продают по 1250 рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе выявлен у 93 человек за сутки, скончались трое. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 93 человек.

Год только начался, а заболеваемость пневмониями в Крыму уже выросла в 20 раз. В Крыму за первую неделю 2021 года уровень заболеваемости пневмониями вырос в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму. С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.

В Крыму снова рост заражений: подтверждено 213 новых случаев. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 213 человек.