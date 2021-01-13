Стало известно сколько денег вложат в строительство казино в Ялте

фото © Новости Крыма

Самым крупным инвестиционным проектом, заключенном в 2020 году в Крыму, является строительство казино с гостиничным комплексом в пгт Кацивели».

Инвестор планирует вложить в общей сложности 3 млрд рублей и создать более 250 рабочих мест. Об этом в интервью «Крымскому журналу» сообщил первый заместитель министра экономического развития РК Анушаван Агаджанян.

Также, по его словам, в числе крупных инвестпроектов 2020 года — строительство многофункционального комплекса апартаментов «Центральный» в Евпатории, строительство жилого комплекса «Мир» и строительство жилого микрорайона «Митридат» в Керчи. Заявленная стоимость инвестиции каждого из них – более 500 миллионов рублей.

— В 2020 году мы заключили 27 соглашений с общим объемом инвестиций порядка 7,6 млрд рублей, это даст Крыму свыше 1,1 тысячи рабочих мест, — отметил первый заместитель министра экономического развития Крыма.

Напомним, игорная зона в Крыму будет размещена в поселке Кацивели (Большая Ялта), строительство начнется уже в первом квартале следующего года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Безобразный»: В Севастополе раскритиковали «австрийский» проект оперного театра. Севастопольские архитекторы раскритиковали проект культурного кластера на мысе Хрустальный, который разработало австрийское архитектурное бюро.

«Ялта такого не заслужила»: что происходит с известными стелами города. Власти Ялты создают и реконструируют символы города и навигационные ориентиры для туристов – информационные стелы.

Власти Крыма назвали главные проблемы Алушты. Депутат парламента Крыма Виктор Жиленко назвал две острые проблемы Алушты, которыми необходимо заняться в 2021 году.

Госпрограмму развития Крыма продлили до 2025 года. Государственную программу социально-экономического развития Республики Крым продлили еще на два года.