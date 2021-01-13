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Власть

Стало известно сколько денег вложат в строительство казино в Ялте

06:36 среда, 13 января 2021
Ялта
Стало известно сколько денег вложат в строительство казино в Ялте

фото © Новости Крыма

Самым крупным инвестиционным проектом, заключенном в 2020 году в Крыму, является строительство казино с гостиничным комплексом в пгт Кацивели».

Инвестор планирует вложить в общей сложности 3 млрд рублей и создать более 250 рабочих мест. Об этом в интервью «Крымскому журналу» сообщил первый заместитель министра экономического развития РК Анушаван Агаджанян.

Также, по его словам, в числе крупных инвестпроектов 2020 года — строительство многофункционального комплекса апартаментов «Центральный» в Евпатории, строительство жилого комплекса «Мир» и строительство жилого микрорайона «Митридат» в Керчи. Заявленная стоимость инвестиции каждого из них – более 500 миллионов рублей.

— В 2020 году мы заключили 27 соглашений с общим объемом инвестиций порядка 7,6 млрд рублей, это даст Крыму свыше 1,1 тысячи рабочих мест, — отметил первый заместитель министра экономического развития Крыма.

Напомним, игорная зона в Крыму будет размещена в поселке Кацивели (Большая Ялта), строительство начнется уже в первом квартале следующего года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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