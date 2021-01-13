Общество
Штормовой ветер ожидается в Крыму в ближайшие три часа
Штормовой ветер ожидается в Крыму в ближайшие три часа и до конца текущих суток.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.
«В ближайшие один-три часа и до конца суток 13 января в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.
Кроме того, МЧС объявило штормовое предупреждение о сильном дожде в течение дня, переходящем вечером в снег.
Днем в Крыму сегодня ожидается до девяти градусов тепла.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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