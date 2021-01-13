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Власть

Севморзавод задолжал более 16 миллионов рублей арендной платы

Росимущество подало в суд два иска с требованием о возмещении заводом задолженностей.

Севастопольское управление Росимущества подало в суд два иска против федерального предприятия «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе».

Ведомство требует от завода погашения задолженностей по арендной плате с августа 2018 года по август 2020 года. Сумма требований с учетом пени составила более 16,2 миллиона рублей.

Напомним, что в 2019 году все акции Севастопольского морского завода, который ранее принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко, «национализировали» в государственную собственность России. Позднее руководство предприятия было осуждено за растрату.

В тексте использованы материалы: Форпост

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