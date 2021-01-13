Севастопольцы разрушают только что отремонтированный сквер

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Благоустройство небольшого сквера по улице Ивана Голубца, у средней школы №45 почти завершено. Строители горды результатом, но жалуются, что жители не ценят их труд.

Отремонтированная подпорная стенка, плиточное покрытие, скамейки, урны, зеленые насаждения, травяные газоны, – все это полностью обновлено в сквере, который является едва ли не единственной зеленой зоной в районе горы Матюшенко. Кроме перечисленного, здесь полностью обновлено наружное освещение и устроена детская горка с так называемыми веревочными лазалками.

Сквер небольшой, но весьма посещаемый мамами с малышами, пенсионерами и, разумеется, школьниками.

До полной готовности еще кое-что нужно доделать в креплении «лазалок», пройтись виброплитой по поверхности уложенной плитки, местами засыпать швы песком, заменить на съезде на проезжую часть тактильную плитку.

— Прежняя плитка руководству не понравилась, – улыбаются рабочие.

На все благоустройство, рассказывают строители, ушло два месяца.

Объект сдан и открыт для посещения. Людей в сквере в послеобеденное время немного – мужчина выгуливает собаку, несколько подростков осваивают площадку для воркаута.

— До полного завершения осталась мелочевка, – рассказал «Севастопольской газете» представитель подрядчика ООО «БилдингТехнолоджис» Анатолий.

Прораб объекта, назвавшийся Михаилом, добавил, что уже высадили 18 видов деревьев и кустарников. Со стороны жилых домов будут еще досаживать. Установили 13 скамеек, 11 урн для мусора, 18 новых опор освещения, проложили систему автополива.

По словам Михаила, плитка здесь особенная, противоскользящая и очень прочная, толщиной 9 сантиметров. В ее основе – натуральная гранитная крошка. По такой плитке могут свободно проезжать пожарные машины и другая спецтехника. Последнее вполне объяснимо – рядом школа. Всего здесь такой плитки уложили более трех тысяч квадратов.

Интересно, что прилегающий к скверу тротуар тоже выложили такой же плиткой. А еще постарались угодить жителям близстоящих домов, которые настаивали на сохранении отделки подпорной стенки под рустованную каменную кладку. Говорят, что работой остались довольны.

Правда, гранитные плиты поверх самой стены (аналогично тому, как сделали в Комсомольском парке), не выглядят аутентично. Но строителям явно нравятся. Говорят, что раньше был просто бетон, уложенный слоями, а теперь – красота!

Особая гордость – за высаженные вдоль дороги можжевельники, которые со временем должны живой стеной отгородить сквер от дороги.

В конце разговора оба собеседника не удержались, чтобы не высказать опасения за судьбу сквера. Подойдя к газону, Анатолий обратил внимание на качество травы, а после посетовал на то, что люди этого не хотят видеть и ценить.

— Я поражен тем, что люди выгуливают на этой траве собак и даже не считают нужным убирать за ними. А после на этом же газоне играют дети. Я уже не говорю уже о растениях, которые нужно беречь, а не загаживать, – пожаловался он.

Оба строителя также впечатлены поведением подростков, которые зачем-то трижды во время производства работ ночью переворачивали биотуалеты и забрасывали охранника камнями.

Не избежали вандализма только что установленные скамейки и урны.

— А вы спрашиваете, какие недоделки! Отчасти устраняем то, что уже было кем-то сломано. Вот и думаю, насколько этой нашей работы хватит... – развел руками Анатолий.

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