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Происшествия

Разбушевавшийся ялтинец ранил полицейского при задержании

17:22 среда, 13 января 2021
Ялта

В Ялте буянивший мужчина ранил полицейского при задержании, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в местный отдел полиции поступило заявление от гражданки, которая сообщила об агрессивном соседе, который бросает из окна посуду и разбивает припаркованные возле дома машины.

На место происшествия приехали полицейские. Во время задержания дебошир ударил полицейского ножом в правую кисть.

«Несмотря на ранение, участковый уполномоченный задержал правонарушителя, после чего бригадой скорой медицинской помощи злоумышленник был помещен в психоневрологический диспансер. Полицейский после оказания медицинской помощи продолжил несение службы», - говорится в сообщении.

Сейчас материалы направлены в следственные органы для принятия дальнейших процессуальных решений.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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