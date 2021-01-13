Путин распорядился начать массовую вакцинацию «лучшей вакциной в мире»

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Президент России Владимир Путин назвал российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире.

Об этом он заявил сегодня в ходе совещания с членами правительства, передает телеканал RT.

«Вакцина российская – это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает, – я думаю, что вообще самая лучшая в мире», – сказал Путин.

По его словам, другие вакцины не демонстрируют такого уровня безопасности и защиты.

Ранее Путин распорядился начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19 со следующей недели.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, «российская вакцина эффективна и против нового штамма коронавируса». Она добавила, что до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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