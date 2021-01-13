Прогноз погоды в Крыму на среду 13 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 13 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами сильный дождь, вечером 13 января переходящий в снег.), уровень опасности желтый, ветер (восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь, вечером 13 января переходящий в снег.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь, вечером 13 января переходящий в снег.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь, вечером 13 января переходящий в снег.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 9, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 98 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 100 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер западный 24 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 99 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 99 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-западный 25 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 98 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 31 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 3 градусов. Ветер восточный 22 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью около 1 градусов. Ветер С 25 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 96 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 96 до 100 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 25, на Кипре - 19, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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