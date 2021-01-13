Власть
Поклонская назвала саммит «Крымской платформы» «мероприятием по захвату части России»
Депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сравнила международный саммит «Крымской платформы», который инициирует Киев, с «мероприятием по захвату части России».
«Озвученный министром (главой МИД Украины Дмитрием Кулебой) саммит «Крымской платформы» является сомнительным мероприятием, напоминающим сбор заговорщиков по захвату части территории суверенного государства – России», – написала Поклонская на своем канале в Telegram.
Также она сообщила, что хочет «предостеречь» украинские власти о «недопустимости обсуждения подобных планов», которые «могут и должны быть расценены как попытка, подстрекательство и подготовка к совершению международного преступления против целого народа, проживающего на полуострове, и суверенного государства Российской Федерации».
В МИД Украины ранее сообщали, что саммит по «деоккупации Крыма» планируют провести в Киеве в мае 2021 года. Позже замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сказал, что саммит пройдет этим летом.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымский депутат сравнил российскую вакцину с полетом в космос и сказал почему в Украине ее не будет. Депутат Государственного совета РК Николай Волков высказал свое мнение по поводу того, что российскую вакцину «Спутник V» не хотят использовать в Украине.
В Крыму ликвидируют уникальный центр подводных исследований. Государственное бюджетное учреждение «Черноморский центр подводных исследований» перестанет существовать как самостоятельная организация.
Решение по иску Украины против России по Крыму в ЕСПЧ объявят 14 января. Впрочем, Россия все равно его не собирается выполнять.
Глава МинЖКХ Крыма ушел в отставку. Дмитрий Черняев освобожден от должности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
Год только начался, а заболеваемость пневмониями в Крыму уже выросла в 20 раз
В Крыму за первую неделю 2021 года уровень заболеваемости пневмониями вырос в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму
С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.
В Крыму снова рост заражений: подтверждено 213 новых случаев
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 213 человек.
Дождь, снег и сильный ветер: в Крыму объявили штормовое предупреждение
В понедельник во второй половине дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды, сообщила пресс-служба МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.
11 января
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой