Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +2
море +11

Власть

Поклонская назвала саммит «Крымской платформы» «мероприятием по захвату части России»

10:22 среда, 13 января 2021

Депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сравнила международный саммит «Крымской платформы», который инициирует Киев, с «мероприятием по захвату части России».

«Озвученный министром (главой МИД Украины Дмитрием Кулебой) саммит «Крымской платформы» является сомнительным мероприятием, напоминающим сбор заговорщиков по захвату части территории суверенного государства – России», – написала Поклонская на своем канале в Telegram.

Также она сообщила, что хочет «предостеречь» украинские власти о «недопустимости обсуждения подобных планов», которые «могут и должны быть расценены как попытка, подстрекательство и подготовка к совершению международного преступления против целого народа, проживающего на полуострове, и суверенного государства Российской Федерации».

В МИД Украины ранее сообщали, что саммит по «деоккупации Крыма» планируют провести в Киеве в мае 2021 года. Позже замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сказал, что саммит пройдет этим летом.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский депутат сравнил российскую вакцину с полетом в космос и сказал почему в Украине ее не будет. Депутат Государственного совета РК Николай Волков высказал свое мнение по поводу того, что российскую вакцину «Спутник V» не хотят использовать в Украине.

В Крыму ликвидируют уникальный центр подводных исследований. Государственное бюджетное учреждение «Черноморский центр подводных исследований» перестанет существовать как самостоятельная организация.

Решение по иску Украины против России по Крыму в ЕСПЧ объявят 14 января. Впрочем, Россия все равно его не собирается выполнять.

Глава МинЖКХ Крыма ушел в отставку. Дмитрий Черняев освобожден от должности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

Коронавирус в Крыму
Год только начался, а заболеваемость пневмониями в Крыму уже выросла в 20 раз

Год только начался, а заболеваемость пневмониями в Крыму уже выросла в 20 раз

В Крыму за первую неделю 2021 года уровень заболеваемости пневмониями вырос в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Коронавирус в Крыму
Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму

Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму

С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова рост заражений: подтверждено 213 новых случаев

В Крыму снова рост заражений: подтверждено 213 новых случаев

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 213 человек.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации