Поклонская назвала саммит «Крымской платформы» «мероприятием по захвату части России»

Депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сравнила международный саммит «Крымской платформы», который инициирует Киев, с «мероприятием по захвату части России».

«Озвученный министром (главой МИД Украины Дмитрием Кулебой) саммит «Крымской платформы» является сомнительным мероприятием, напоминающим сбор заговорщиков по захвату части территории суверенного государства – России», – написала Поклонская на своем канале в Telegram.

Также она сообщила, что хочет «предостеречь» украинские власти о «недопустимости обсуждения подобных планов», которые «могут и должны быть расценены как попытка, подстрекательство и подготовка к совершению международного преступления против целого народа, проживающего на полуострове, и суверенного государства Российской Федерации».

В МИД Украины ранее сообщали, что саммит по «деоккупации Крыма» планируют провести в Киеве в мае 2021 года. Позже замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сказал, что саммит пройдет этим летом.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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