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Обновлены правила по самоизоляции при выезде из Крыма в Украину

19:43 среда, 13 января 2021
Обновлены правила по самоизоляции при выезде из Крыма в Украину

фото © Крым.реалии

В силу вступили обновленные правила прекращения самоизоляция для лиц, прибывших на материковую Украину из Крыма.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает Представительство президента Украины в АРК и Севастополе.

«Постановлением о карантине предусмотрено, что в целях противодействия распространению COVID-19 и мониторинга самоизоляции для лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий, используется электронный сервис «Вдома». Каждый день результаты экспресс-тестирования на КПВВ будут передаваться в электронный сервис «Вдома», что позволит, в соответствии с установленным алгоритмом, выйти с самоизоляции», – отметил Виктор Ляшко.

Согласно правилам, не подлежат самоизоляции:

- лица(если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом) моложе 12 лет и те, которые намерены поступать в учреждения образования;

- работники представительств официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине;

- после 14 дней (срок самоизоляции) при отсутствии симптомов;

- после получения отрицательного результата ПЦР-теста;

- после получения отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена, который был сделан после пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях и выезда из них.

«12 января на совещании с Государственной пограничной службой Украины дополнительно согласовали моменты организации тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них. Отдельно отмечу, что услуги по тестированию экспресс-тестами на определение антигена будут бесплатными для граждан Украины», – подчеркнул Виктор Ляшко.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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