Происшествия
На пожаре под Феодосией эвакуировали жильцов многоэтажки
Сотрудники МЧС РК эвакуировали двоих жильцов многоэтажки в поселке Приморский под Феодосией.
Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Специалисты отметили, что в доме было сильное задымление из-за горения личных вещей в одной из квартир на втором этаже. Кроме того, была угроза распространения огня на соседнюю квартиру.
Пожар удалось потушить за 25 минут, к счастью, никто не пострадал. По предварительной версии, причиной возникновения пожара могла стать искра от отопительного прибора. Окончательную версию установят эксперты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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