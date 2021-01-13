На пожаре под Феодосией эвакуировали жильцов многоэтажки

Сотрудники МЧС РК эвакуировали двоих жильцов многоэтажки в поселке Приморский под Феодосией.

Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Специалисты отметили, что в доме было сильное задымление из-за горения личных вещей в одной из квартир на втором этаже. Кроме того, была угроза распространения огня на соседнюю квартиру.

Пожар удалось потушить за 25 минут, к счастью, никто не пострадал. По предварительной версии, причиной возникновения пожара могла стать искра от отопительного прибора. Окончательную версию установят эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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