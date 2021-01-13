Москва вернет Севастополю вывезенные в войну фрагменты панорамы Рубо

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Хранящиеся в Москве части панорамы обороны Севастополя вернут городу в 2021 году.

Фрагменты панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов планируется в 2021 году вернуть в город-герой из Москвы, где они хранились более полувека. Об этом сообщили в Севастопольском государственном военно-историческом музее-заповеднике.

«Это будет одно из знаковых событий, планируем торжественную передачу в рамках празднования 165-летия Франца Рубо. Два фрагмента, рассчитываем, будут возвращены в 2021 году. Основная часть того, что после пожара 1942 года осталось от полотна-панорамы Рубо, находится в Севастополе», - цитирует ТАСС директора музея Александра Баркова.

Напомним, что полотно, которое сейчас выставляется в здании панорамы – это работа коллектива советских художников, воссоздавших картину к 100-летию Первой обороны на основе спасенных фрагментов оригинального полотна. 25 июня 1942 года во время налета фашистской авиации здание панорамы, где экспонировалось оригинальное полотно Рубо, загорелось. Для спасения полотна его пришлось разрезать на части, но все равно сохранить удалось лишь две трети картины - 86 фрагментов. На лидере «Ташкент» их вывезли в Новороссийск, а потом переправили в Москву.

По данным музея, два фрагмента полотна Франца Рубо, которые планируется отправить в Севастополь, были переданы в музей-панораму «Бородинская битва» в 1965 году. Их реставрация была проведена к концу 2019 года, сейчас достигнута договоренность об их передаче в Севастополь. Сейчас в музее ищут варианты экспонирования отреставрированного фрагмента полотна – с учетом планов ремонта основного здания панорамы, рассматриваются варианты организации выставки в других помещениях музея.

В тексте использованы материалы: Форпост

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