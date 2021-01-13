Общество
МЧС предупредило крымчан об аномальных морозах
фото © Новости Крыма
В Крыму ожидается вторжение холодного арктического воздуха.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
— В связи с вторжением холодного арктического воздуха с 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8° ниже климатической нормы. Максимальные температуры воздуха составят 5-10° мороза, минимальные 10-15° мороза, — уточнили в МЧС.
Напомним, ранее крымчан предупредили об усилении ветра до 25 метров в секунду.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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МЧС предупредило крымчан об аномальных морозах
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