МЧС предупредило крымчан об аномальных морозах

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В Крыму ожидается вторжение холодного арктического воздуха.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

— В связи с вторжением холодного арктического воздуха с 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8° ниже климатической нормы. Максимальные температуры воздуха составят 5-10° мороза, минимальные 10-15° мороза, — уточнили в МЧС.

Напомним, ранее крымчан предупредили об усилении ветра до 25 метров в секунду.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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