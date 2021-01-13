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Общество

МЧС предупредило крымчан об аномальных морозах

18:02 среда, 13 января 2021
МЧС предупредило крымчан об аномальных морозах

фото © Новости Крыма

В Крыму ожидается вторжение холодного арктического воздуха.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

— В связи с вторжением холодного арктического воздуха с 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8° ниже климатической нормы. Максимальные температуры воздуха составят 5-10° мороза, минимальные 10-15° мороза, — уточнили в МЧС.

Напомним, ранее крымчан предупредили об усилении ветра до 25 метров в секунду.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 13 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 13 января.

Сильный ливень и ветер: в Крыму объявили штормовое предупреждение. До конца дня синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Крыму, ожидается сильный дождь и усиление ветра.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 12 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 12 января.

До -15 и снег: в Крым идут крещенские морозы. 13 января на Крым обрушатся сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а уже на следующей неделе ожидается до 15 градусов мороза.

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МЧС предупредило крымчан об аномальных морозах

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В Крыму ожидается вторжение холодного арктического воздуха.

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