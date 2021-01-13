«Массандры мало»: в Крыму продадут еще и винзавод «Коктебель»

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Завод марочных вин «Коктебель» в Феодосии вслед за «Массандрой» уйдет с молотка.

Соответствующий лот опубликован на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

Продажа завода регламентирована приказом Минимущества республики о приватизации. Начальная цена лота чуть более 100 миллионов рублей. Львиную долю составляет недвижимое имущество – 73 объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном и Наниково общей стоимостью более 80,8 миллиона рублей. Земельные участки предприятия оценены более чем в 17,35 миллиона рублей, движимое имущество – чуть менее двух миллионов рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января, торги назначены на 26 января.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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