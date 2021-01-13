Летевшие в Крым самолеты сели в Краснодаре, Сочи и Анапе

Четыре самолета, летевшие в Крым, сели на запасных аэродромах в Краснодарском крае из-за тумана, сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.

«С начала дня аэропорт Симферополь принял четыре рейса. Из-за тумана на данный момент задерживается прибытие и отправление 10 самолетов. Экипажи 4 воздушных судов приняли решения приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре, Сочи и Анапе», - уточнил представить пресс-службы.

В среду утром в аэропорту Симферополя задерживались несколько рейсов из-за погоды. Один рейс отменила авиакомпания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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