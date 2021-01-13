Курортный сезон
Развитие сюжета: Статистика заболевших COVID-19 в Феодосии пошла вниз ● Астролог уже знает что будет с туризмом в Крыму в следующем году ● Власти Крыма уже насчитали шесть миллионов туристов ● Огромный поток туристов уничтожит природный Крым ● Уступает в 10 раз: туроператоры сравнили Крым с Турцией
Коронавирус в Севастополе выявлен у 93 человек за сутки, скончались трое
фото © iz.ru
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 93 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 7 939, при этом 7 158 человек уже выздоровели.
За сутки скончались три пациента с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 294.
В Крыму коронавирус подтвержден у 28 180 человек. Выздоровевших за весь период 22 690 человека, умерли 605 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму. С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.
В Крыму снова рост заражений: подтверждено 213 новых случаев. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 213 человек.
В Крыму через две недели ожидают новые вспышки заражений коронавирусом. Количество обращений в «скорую» из-за коронавируса или пневмоний в новогодние праздники в Крыму сократилось.
Власти Севастополя уверены, что в городе за праздники ухудшилась ситуация с коронавирусом. По данным властей Севастополя, за новогодние праздники ситуация с заболеваемостью коронавирусом несколько ухудшилась.
В крымской больнице умерла 16-летняя девушка, возбуждено дело
Следкомитет возбудил уголовное дело по факту смерти в Черноморской центральной районной больнице 16-летней девушки.
Путин распорядился начать массовую вакцинацию «лучшей вакциной в мире»
Президент России Владимир Путин назвал российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире.
В Крыму идут следственные действия по делу танцоров брейк-данса о совращении малолетних
В Евпатории начались следственные действия в рамках проверки по уголовному делу, связанному с развращением малолетних. Под подозрением – два брата, известные танцоры брейк-данса Игорь и Олег Станишевские.
Дождь, снег и сильный ветер: в Крыму объявили штормовое предупреждение
В понедельник во второй половине дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды, сообщила пресс-служба МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.
11 января
Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму
С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.