Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +2
море +11

Курортный сезон

Коронавирус в Севастополе выявлен у 93 человек за сутки, скончались трое

Коронавирус в Севастополе выявлен у 93 человек за сутки, скончались трое

фото © iz.ru

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 93 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 7 939, при этом 7 158 человек уже выздоровели.

За сутки скончались три пациента с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 294.

В Крыму коронавирус подтвержден у 28 180 человек. Выздоровевших за весь период 22 690 человека, умерли 605 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму. С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.

В Крыму снова рост заражений: подтверждено 213 новых случаев. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 213 человек.

В Крыму через две недели ожидают новые вспышки заражений коронавирусом. Количество обращений в «скорую» из-за коронавируса или пневмоний в новогодние праздники в Крыму сократилось.

Власти Севастополя уверены, что в городе за праздники ухудшилась ситуация с коронавирусом. По данным властей Севастополя, за новогодние праздники ситуация с заболеваемостью коронавирусом несколько ухудшилась.

Происшествия
В крымской больнице умерла 16-летняя девушка, возбуждено дело

В крымской больнице умерла 16-летняя девушка, возбуждено дело

Следкомитет возбудил уголовное дело по факту смерти в Черноморской центральной районной больнице 16-летней девушки.

Коронавирус в Крыму
Путин распорядился начать массовую вакцинацию «лучшей вакциной в мире»

Путин распорядился начать массовую вакцинацию «лучшей вакциной в мире»

Президент России Владимир Путин назвал российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире.

Происшествия
В Крыму идут следственные действия по делу танцоров брейк-данса о совращении малолетних

В Крыму идут следственные действия по делу танцоров брейк-данса о совращении малолетних

В Евпатории начались следственные действия в рамках проверки по уголовному делу, связанному с развращением малолетних. Под подозрением – два брата, известные танцоры брейк-данса Игорь и Олег Станишевские.

Коронавирус в Крыму
Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму

Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму

С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации