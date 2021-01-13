Коронавирус в Севастополе выявлен у 93 человек за сутки, скончались трое

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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 93 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 7 939, при этом 7 158 человек уже выздоровели.

За сутки скончались три пациента с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 294.

В Крыму коронавирус подтвержден у 28 180 человек. Выздоровевших за весь период 22 690 человека, умерли 605 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Крыму снова рост заражений: подтверждено 213 новых случаев. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 213 человек.

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