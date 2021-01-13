Какой сегодня праздник 13 января

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Сегодня, 13 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Щедрый вечер (Щедрец)

После того, как власть Корочуна ослабевала, а на славянской земле начинало зарождаться новое Солнце, славяне отмечали один из самых любимых периодов года — Большие зимние святки.

С давних времен в этот день устраивался большой праздничный пир, и повсюду слышались щедровки (щедровальные песни). Среди обильного праздничного угощения непременно находилось место блюдам из свинины. Люди считали, что кушанья из свинины символизируют богатый урожай и плодородие.

Перед щедрым пиром, как заведено, нужно было повеселить народ щедровками. Состав ряженых оставался таким же, каким он был на Коляде.

День российской печати

Фото tauspress.ru

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов — День российской печати.

Он связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты. (2) 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости».

После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая — дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» — и переименован в День советской печати.

Только в 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной — 13 января.

Васильев вечер (Васильева коляда)

13 января — канун Нового года (по старому стилю), или Васильева дня, когда по церковному календарю чествовали святителя Василия Кесарийского — богослова, жившего в 4 веке в Каппадокии. Именно ему приписывают изобретение иконостаса, а также авторство множества проповедей.

Также сегодня, 13 января, отмечают такие праздники:

- День памяти защитников свободы в Литве

- День случайных попутчиков

- День общественного радиовещания (Public Radio Broadcasting Day) в США

- День осуществления мечты (Make Your Dreams Come True Day) в США

- День резинового утенка (National Rubber Ducky Day) в США

- День освобождения Того

- День святого Кнута в Скандинавии

- Праздник горящих костров (Лори) в Индия

- Корейско-американский день (Korean American Day) в США

- День демократии в Кабо-Верде

- День наклейки (National Sticker Day) в США

Сегодня именины празднуют: Геласий, Вусирис, Гавдентий, Гай, Ириний, Мартина, Мелания, Немь, Олимпиодор, Олимпиодора, Саламин.

Что происходило 13 января в прошлые годы

1681 - В Бахчисарае подписан договор, завершивший Московско-турецкую войну. Согласно Бахчисарайской договору, Османская империя признала Украину за Московией.

1854 - Фаас Энтони из Филадельфии запатентовал новый музыкальный инструментаккордеон.

1928 - В трех домах в городке Шенектейди (штат Нью-Йорк) установили первые экспериментальные телевизоры для демонстрации возможностей приема телесигнала в домашних условиях.

1942 - Началось принудительный вывоз населения Украины в Германию (Гастарбайтеры).

1989 - Во всей Великобритании компьютеры были впервые парализованы вирусом «Friday the 13th» ( «Пятница, 13-е»), известным также под названием «Jerusalem», который периодически активизируется в дни, когда 13 число приходится на пятницу.

1991 - В Литве произошли кровавые столкновения между подразделениями советской армии и местным населением, спровоцированные Кремлем, пытавшегося предотвратить выход республики из СССР.

1992 - Республика Кипр признала независимость Украины.

1993 - В Париже представители 130 стран подписали «Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения».

1999 - 36-летний Майкл Джордан, живая легенда американского баскетбола, официально объявил, что оставляет команду «Чикаго Булз» и прекращает профессиональную карьеру баскетболиста.

2000 - О своей отставке с поста главы компании «Microsoft» заявил ее соучредитель и многолетний руководитель Билл Гейтс.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 января. Какие праздники будут завтра?

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