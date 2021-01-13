Из дома крымчанина похитили четыре миллиона

Из дома 55-летнего жителя села Красногорка Ленинского района Крыма вынесли 3 миллиона рублей и 15 тысяч долларов.

Преступление совершили перед новогодними праздниками, сообщает КП-Крым.

Мужчина отлучился из дома по делам. Когда вернулся, увидел беспорядок в доме, разбитое окно в ванной, через которое, как выяснилось впоследствии, проник злоумышленник, а также грязные следы от обуви на полу. Денег в тайнике, естественно, не оказалось.

По факту кражи полиция возбудила уголовное дело. Вору грозит до десяти лет тюрьмы, но пока его не нашли.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Житель Севастополя может сесть на два года за лазерный дальномер. Он подозревается в краже инструмента у своего работодателя.

В Крыму задержали ревнивца, душившего чулками бывшую сожительницу. Жительница крымской столицы была вынуждена обратиться к участковому, опасаясь за свою жизнь.

Число телефонных мошенничеств в Крыму стремительно растет. По информации Управления уголовного розыска МВД Крыма, в минувшие 2-3 года на территории полуострова участились случаи мошенничеств, совершаемых при помощи услуг мобильной связи и интернет-технологий.

Крымчанку задержали за подстрекательство 12-летнего ребенка к краже. 17-летняя жительница Симферополя сообщила в полицию, что в одном из торговых центров у нее украли оставленный без присмотра рюкзак.