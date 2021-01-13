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Происшествия

Из дома крымчанина похитили четыре миллиона

12:58 среда, 13 января 2021

Из дома 55-летнего жителя села Красногорка Ленинского района Крыма вынесли 3 миллиона рублей и 15 тысяч долларов.

Преступление совершили перед новогодними праздниками, сообщает КП-Крым.

Мужчина отлучился из дома по делам. Когда вернулся, увидел беспорядок в доме, разбитое окно в ванной, через которое, как выяснилось впоследствии, проник злоумышленник, а также грязные следы от обуви на полу. Денег в тайнике, естественно, не оказалось.

По факту кражи полиция возбудила уголовное дело. Вору грозит до десяти лет тюрьмы, но пока его не нашли.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

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