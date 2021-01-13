Водный кризис
Развитие сюжета: Время подачи воды населению в Ялте увеличили на два часа ● Ученый дал пессимистический прогноз по воде в Крыму ● Водопады дали Ялте дополнительно почти 15 тысяч кубометров воды ● Опресненная вода в Крыму может быть вне закона ● В верховьях питающей Севастополь реки Черная отсутствует сток
Идея провалилась: водовод от Тайганского водохранилища в Симферополь начали разбирать
фото © rg.ru
Презентованная как спасение столицы Крыма от засухи магистраль себя не оправдала, трубопровод прослужил всего 4 месяца
Водовод от Тайганского до Симферопольского водохранилища, призванный спасти крымскую столицу от засухи, уже разбирают. 800 километров стальных труб, по которым в сутки перекачивали около 20 тысяч кубометров воды, частично отсоединили.
В редакцию КП-Крым обратились жители села Мазанка. Они сообщили, что питающий столицу водовод на сельской окраине просел и обвалился. Расстыкованные трубы могут стать легкой добычей для охотников за металлом.
Действительно, в нескольких местах трубы отсоединены друг от друга. Вода по ним не идет давно, поскольку ее в Тайганском водохранилище осталось только для нужд Белогорского района, так как других питьевых источников в регионе нет. Чтобы оставшаяся в магистрали жидкость при замерзании не разорвала трубы, они расстыкованы.
- Военные не работают с 15 декабря, - рассказал глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль. - Видимо они решили демонтировать водовод.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Время подачи воды населению в Ялте увеличили на два часа. Власти Ялты смягчают графики подачи воды населению.
Ученый дал пессимистический прогноз по воде в Крыму. Осадки, выпавшие на прошлой неделе и ожидаемые в ближайшие дни, не повлияют на ситуацию с дефицитом воды Крыму.
Новогодние праздники в Крыму прошли под знаком глобальных коммунальных аварий. В новогодние праздники в Крыму боролись с глобальными коммунальными авариями.
Водопады дали Ялте дополнительно почти 15 тысяч кубометров воды. Ялтинские водопады, наполнившиеся за последние несколько дней благодаря осадкам, дали системе водоснабжения города дополнительные 15 тысяч кубометров воды.
Год только начался, а заболеваемость пневмониями в Крыму уже выросла в 20 раз
В Крыму за первую неделю 2021 года уровень заболеваемости пневмониями вырос в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму
С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.
В Крыму снова рост заражений: подтверждено 213 новых случаев
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 213 человек.
Появились подробности о произошедших ночью в Ялте подземных толчках
Эпицентр двух небольших землетрясений, разбудивших жителей ЮБК в ночь на 12 января, находился в 7,5 км от Ялты.
17 часов назад
Ученый дал пессимистический прогноз по воде в Крыму
24 часа назад
Российские следователи будут отдыхать в бывшем санатории «Украина»
Ялтинский санаторий «Родина» (бывший «Украина») передан Следственному комитету России. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.