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Водный кризис

Идея провалилась: водовод от Тайганского водохранилища в Симферополь начали разбирать

08:12 среда, 13 января 2021
Идея провалилась: водовод от Тайганского водохранилища в Симферополь начали разбирать

фото © rg.ru

Презентованная как спасение столицы Крыма от засухи магистраль себя не оправдала, трубопровод прослужил всего 4 месяца

Водовод от Тайганского до Симферопольского водохранилища, призванный спасти крымскую столицу от засухи, уже разбирают. 800 километров стальных труб, по которым в сутки перекачивали около 20 тысяч кубометров воды, частично отсоединили.

В редакцию КП-Крым обратились жители села Мазанка. Они сообщили, что питающий столицу водовод на сельской окраине просел и обвалился. Расстыкованные трубы могут стать легкой добычей для охотников за металлом.

Действительно, в нескольких местах трубы отсоединены друг от друга. Вода по ним не идет давно, поскольку ее в Тайганском водохранилище осталось только для нужд Белогорского района, так как других питьевых источников в регионе нет. Чтобы оставшаяся в магистрали жидкость при замерзании не разорвала трубы, они расстыкованы.

- Военные не работают с 15 декабря, - рассказал глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль. - Видимо они решили демонтировать водовод.

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