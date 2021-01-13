Год только начался, а заболеваемость пневмониями в Крыму уже выросла в 20 раз

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В Крыму за первую неделю 2021 года уровень заболеваемости пневмониями вырос в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«По пневмониям, если сравнить уровень этого же периода 2020 года, в Республике Крым произошел рост в 20 раз. В абсолютных цифрах это 1882 случая за первую неделю 2021 года и 91 случай за первую неделю 2020 года», – сказала Пеньковская.По ее словам, наиболее значительный рост заболеваемости пневмониями наблюдается в Симферополе, Керчи, Евпатории, Джанкойском, Ленинском, Первомайском и Раздольненском районах.

В удельном весе бактериальные пневмонии составляют 20%, ковидные пневмонии – 33%. Пеньковская отметила, что данные показатели практически не изменились с конца 2020 года.

«Если говорить о динамике внебольничных пневмоний по регионам, Симферополь за первую неделю года, несмотря н снижение активности населения, вернулся на цифры заболеваемости последней недели 2020 года. Это также касается Алушты, Бахчисарайского, Джанкойского и Красногвардейского районов. Остальные регионы идут со снижением (заболеваемости – ред.)», – добавила руководитель ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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