Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму снова рост заражений: подтверждено 213 новых случаев ● В Крыму простаивают мобильные госпитали, построенные российскими военными ● В Крыму через две недели ожидают новые вспышки заражений коронавирусом ● Крымский депутат сравнил российскую вакцину с полетом в космос и сказал почему в Украине ее не будет ● Власти Севастополя уверены, что в городе за праздники ухудшилась ситуация с коронавирусом
Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму
фото © ria.ru
С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.
Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
«С 15 числа мы снимаем ограничения с работы фудкортов. Ограничения, связанные со временем работы заведений общепита, с 15 числа также снимаются. Переходим на обычный режим. Однако требования Роспотребнадзора остаются в силе. Это масочный режим, расстояние между столами и так далее», - сказал Аксенов.
Перед новогодними праздниками из-за распространения коронавируса власти Крыма ввели ряд ограничений. Например, с 25 декабря 2020 года в торговых центрах была запрещена работа фуд-кортов, за исключением работы на вынос и доставку.
Также была ограничена работа баров и ресторанов. Все заведения должны были закрываться в 22:00.
При этом заведениям общепита требовалось ограничить количество посадочных мест до 50% и контролировать соблюдение гостями социальной дистанции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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