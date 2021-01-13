Аксенов позволил работать фуд-зонам, кафе и ресторанам в Крыму

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С 15 января в Крыму начнут работать фуд-корты в торговых центрах, а бары и кафе смогут вернуться к старому графику работы.

Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

«С 15 числа мы снимаем ограничения с работы фудкортов. Ограничения, связанные со временем работы заведений общепита, с 15 числа также снимаются. Переходим на обычный режим. Однако требования Роспотребнадзора остаются в силе. Это масочный режим, расстояние между столами и так далее», - сказал Аксенов.

Перед новогодними праздниками из-за распространения коронавируса власти Крыма ввели ряд ограничений. Например, с 25 декабря 2020 года в торговых центрах была запрещена работа фуд-кортов, за исключением работы на вынос и доставку.

Также была ограничена работа баров и ресторанов. Все заведения должны были закрываться в 22:00.

При этом заведениям общепита требовалось ограничить количество посадочных мест до 50% и контролировать соблюдение гостями социальной дистанции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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