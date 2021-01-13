Аксенов назначил врио министра ЖКХ Крыма

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец назначен временно исполняющим обязанности руководителя данного министерства.

Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на заместителя министра ЖКХ Республики Крым Донца Сергея Олеговича», – сказано в документе.

Ранее Аксенов освободил от должности министра ЖКХ Крыма Дмитрия Черняева, который возглавлял министерство с января 2019 года.

Сергей Донец стал заместителем министра ЖКХ Крыма в декабре 2019 года. До этого он на протяжении двух лет возглавлял администрацию Симферопольского района.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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