Житель Севастополя может сесть на два года за лазерный дальномер

Он подозревается в краже инструмента у своего работодателя.

Попытка решить финансовые проблемы незаконным путем закончилась уголовной ответственностью.

Во время выполнения строительных работ в одном из офисных помещений города у 33-летнего строителя возник преступный умысел, сообщает пресс-служба управления МВД по Севастополю.

«Мужчина тайком похитил лазерный дальномер стоимостью 8 тысяч рублей и скрылся. Похищенную вещь он сбыл в ближайший ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды», – сказано в сообщении.

Обнаружив пропажу инструмента, 41-летний бригадир строительной фирмы обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали, а похищенный дальномер изъяли. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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