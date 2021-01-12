Происшествия
Житель Севастополя может сесть на два года за лазерный дальномер
Он подозревается в краже инструмента у своего работодателя.
Попытка решить финансовые проблемы незаконным путем закончилась уголовной ответственностью.
Во время выполнения строительных работ в одном из офисных помещений города у 33-летнего строителя возник преступный умысел, сообщает пресс-служба управления МВД по Севастополю.
«Мужчина тайком похитил лазерный дальномер стоимостью 8 тысяч рублей и скрылся. Похищенную вещь он сбыл в ближайший ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды», – сказано в сообщении.
Обнаружив пропажу инструмента, 41-летний бригадир строительной фирмы обратился в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали, а похищенный дальномер изъяли. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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