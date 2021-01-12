Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +3
море +11

Происшествия

Житель Севастополя может сесть на два года за лазерный дальномер

Он подозревается в краже инструмента у своего работодателя.

Попытка решить финансовые проблемы незаконным путем закончилась уголовной ответственностью.

Во время выполнения строительных работ в одном из офисных помещений города у 33-летнего строителя возник преступный умысел, сообщает пресс-служба управления МВД по Севастополю.

«Мужчина тайком похитил лазерный дальномер стоимостью 8 тысяч рублей и скрылся. Похищенную вещь он сбыл в ближайший ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды», – сказано в сообщении.

Обнаружив пропажу инструмента, 41-летний бригадир строительной фирмы обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали, а похищенный дальномер изъяли. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число телефонных мошенничеств в Крыму стремительно растет. По информации Управления уголовного розыска МВД Крыма, в минувшие 2-3 года на территории полуострова участились случаи мошенничеств, совершаемых при помощи услуг мобильной связи и интернет-технологий.

Крымчанку задержали за подстрекательство 12-летнего ребенка к краже. 17-летняя жительница Симферополя сообщила в полицию, что в одном из торговых центров у нее украли оставленный без присмотра рюкзак.

Севастопольца ограбили под предлогом покупки смартфона. Дорогостоящий гаджет «покупатель» выхватил из рук и скрылся.

В Севастополе задержали двоих угонщиков мопедов. Двое молодых людей в Севастополе могут получить тюремный срок за кражу мопеда.

Происшествия
Украинец тараном пытался пробиться через границу в Крым

Украинец тараном пытался пробиться через границу в Крым видео

Украинские пограничники задержали соотечественника, который тараном хотел пробиться в Крым на внедорожнике Nissan X-Trail.

Происшествия
В Крыму в районе Ливадии произошло два землетрясения с разницей в три минуты

В Крыму в районе Ливадии произошло два землетрясения с разницей в три минуты

Ночью с 11 на 12 января недалеко от побережья Крыма произошло два землетрясения с разницей в три минуты и магнитудой до трех.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 93 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Водный кризис
Ученый дал пессимистический прогноз по воде в Крыму

Ученый дал пессимистический прогноз по воде в Крыму

Осадки, выпавшие на прошлой неделе и ожидаемые в ближайшие дни, не повлияют на ситуацию с дефицитом воды Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации