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Власть

Зеленский поблагодарил лидера Молдовы за позицию по Крыму

20:47 вторник, 12 января 2021
Зеленский поблагодарил лидера Молдовы за позицию по Крыму

фото © Крым.реалии

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера Молдовы Майю Санду за то, что она «не боится называть Крым украинским».

Об этом украинский президент написал на своей странице в Twitter.

«Приветствую президента Майю Санду в Киеве. Это – начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским», – говорится в сообщении.

Майя Санду вступила в должность президента Молдовы 24 декабря 2020 года, сменив на посту главу государства Игоря Додона.

Санду выступает за европейскую ориентацию Молдовы, мирное урегулирование конфликта в Приднестровье и вывод оттуда российских войск.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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