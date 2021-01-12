Зеленский поблагодарил лидера Молдовы за позицию по Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера Молдовы Майю Санду за то, что она «не боится называть Крым украинским».

Об этом украинский президент написал на своей странице в Twitter.

«Приветствую президента Майю Санду в Киеве. Это – начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским», – говорится в сообщении.

Майя Санду вступила в должность президента Молдовы 24 декабря 2020 года, сменив на посту главу государства Игоря Додона.

Санду выступает за европейскую ориентацию Молдовы, мирное урегулирование конфликта в Приднестровье и вывод оттуда российских войск.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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